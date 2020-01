Rui Pinto no Twitter: “Há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber”

Rui Pinto voltou ao Twitter para criticar as autoridades portuguesas, deixando no ar a ideia de que pode vir a fazer novas revelações relativas ao BES Angola e Vistos Gold.

Contatado pela Renascença, o advogado Francisco Teixeira da Mota não quis prestar declarações.

Esta semana, Rui Pinto, preso preventivamente no âmbito do caso Football Leaks, assumiu, através dos seus advogados, que entregou discos rígidos à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África, que permitiram a recente revelação dos Luanda Leaks. Na altura esclareceu que entregou esta informação, no cumprimento do que entende ser um dever de cidadania.

O papel que o “hacker” português reivindica na divulgação dos negócios de Isabel dos Santos voltou a colocar em destaque o estatuto do denunciante.

O "hacker", que está em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, vai a julgamento por 90 dos 147 crimes de que estava acusado.