Coronavírus chega a todas as regiões da China. Número de mortos sobe para 170

Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França (primeiro país europeu a detetar casos do novo coronavírus), Finlândia e Emirados Árabes Unidos.

Trata-se de uma subida em comparação com o balanço do dia anterior, em que havia 5.974 infetados e 9.200 casos suspeitos em investigação.

Aumenta de 132 para 170 o número de mortos na China provocados pelo surto de novo coronavírus, anunciou esta quinta-feira de madrugada a Comissão Nacional de Saúde. A doença chegou ao Tibete, o que significa que está agora em todas as regiões do país.

A comissária europeia garantiu que Bruxelas está em "contacto permanente" com estes e outros países da União Europeia para "garantir que as medidas necessárias de contenção são adotadas".

A decisão foi comunicada através de uma publicação do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social Twitter, uma semana depois de a organização ter considerado prematura a declaração de emergência de saúde pública internacional, no final de uma reunião de dois dias do mesmo comité, que é constituído por especialistas, incluindo epidemiologistas.

"Ao todo, 17 portugueses já manifestaram vontade de sair da China, de acordo com as autoridades portuguesas", indicou fonte da Comissão Europeia, após um ponto de situação feito esta tarde pelo executivo comunitário com representantes dos Estados-membros relativamente ao surto.

Um avião de uma companhia portuguesa foi fretado para repatriar europeus que estão no epicentro do surto de coronavírus, na China. O Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, deverá partir do aeroporto de Beja, esta quinta-feira de manhã.



Estudo admite que transmissão aos humanos terá origem em animal selvagem

Um estudo genético divulgado esta quarta-feira admite que o novo coronavírus com origem na China terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos.

O estudo, conduzido por cientistas chineses, incluindo do Centro de Prevenção e Controlo da Doença da China, analisou o genoma do coronavírus de nove doentes diagnosticados com pneumonia viral, na cidade de Wuhan, onde começou o surto em dezembro.

O trabalho, divulgado na publicação médica britânica “The Lancet” e que valida em laboratório uma tese assumida por especialistas, sugere que o novo coronavírus, designado provisoriamente pela OMS como "2019-nCoV", teve como hospedeiro inicial um morcego e foi transmitido às pessoas através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que era vendido no mercado de animais vivos de Huanan, em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

Embora com cautelas, os autores do estudo admitem que o novo coronavírus não é resultado de uma mutação genética de outro coronavírus, mas pode ter entrado nas células humanas da mesma forma que o coronavírus que causou a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), também identificada pela primeira vez na China, em 2002 e 2003.