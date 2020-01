Coronavírus. Avião português vai de Beja à China para repatriar europeus

Um avião de uma companhia portuguesa foi fretado para repatriar europeus que estão no epicentro do surto de coronavírus, na China. O Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, deverá partir do aeroporto de Beja, esta quinta-feira de manhã, avança a TVI.



O aparelho da companhia aérea Hi Fly está a ser preparado para a longa viagem até ao coração da China.

O destino será a capital da província de Hubei, onde já morreram dezenas de pessoas e milhares foram infetadas com o novo coronavírus.

O Airbus A380 foi fretado pelo Governo francês. A capacidade máxima ultrapassa os 800 passageiros, mas a capacidade média varia entre os 380 e os 615.