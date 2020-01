​Coronavírus. Francisco George defende “internamento obrigatório por motivos de saúde pública”

“É preciso chamar à atenção para a necessidade de se mudar a Constituição no sentido de permitir o internamento obrigatório em nome dos interesses da saúde pública, não só do próprio doente que tem de ser tratado, mas, sobretudo, para evitar que um cidadão que esteja a viajar no autocarro não adquira uma infeção devido a esta liberdade, excessiva a meu ver, que os doentes têm de recusar internamento”, explica à Renascença Francisco George.

Nestas declarações, o antigo responsável recorda que o internamento compulsivo só está previsto para casos do foro psiquiátrico o que, na sua opinião, é insuficiente.

“Neste país um doente que tenha uma tuberculose ativa multirresistente ou uma infeção com ébola ou agora com o coronavírus, pode sair do hospital e entrar no metropolitano e transmitir a sua infeção a quem está junto dele no metropolitano, no autocarro, no cinema. Isso não faz sentido”, argumenta.

Já sobre a dimensão do problema do surto, o antigo diretor-Geral da Saúde reconhece que ainda é desconhecida “a dimensão do iceberg que está submerso”.

“Temos de admitir que a situação pode vir a piorar, a agravar-se, a curva epidémica pode vir a mostrar sinais de ainda maior preocupação”, diz, sublinhando a necessidade de “estar preparados para todos os cenários”.

Neste sentido, reforça, apela a uma reflexão por parte dos deputados, considerando que “não faz sentido um doente recusar internamento ou quarentena quando em todo o mundo desenvolvido estas medidas de saúde pública continuam em vigor”.