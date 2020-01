Coronavírus. British Airways suspende voos para a China

A companhia britânica British Airways suspendeu todos os seus voos de e para a China devido à propagação do coronavírus, que já fez mais de 100 mortos.

“Suspendemos todos os voos de e para a China continental com efeito imediato, seguindo conselhos do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido contra todas as viagens, exceto as essenciais”, afirmou a companhia aérea em comunicado, no qual pede aos passageiros desculpa pelo inconveniente.

“A segurança dos nossos passageiros e tripulação é sempre a nossa prioridade”, justificou a British Airways, que remete para o site da empresa informações adicionais para os passageiros que pretendem viajar para a China.

Entretanto, a companhia aérea russa Ural Airlines, que opera para Munique, Paris e Roma, anunciou a suspensão de todos os voos para a Europa devido à disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV).

“Devido à situação epidémica na China e com a implementação de medidas restritivas pelas autoridades chinesas e pela agência de turismo russa destinadas a turistas chineses e russos, a Ural Airlines é forçada a cancelar uma série de voos até final do inverno”, anunciou a empresa à agência de notícias pública TASS.