Florentino Luís não sai do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o treinador, Bruno Lage, estão de acordo quando à continuidade de Florentino Luís no plantel. Apesar de imprensa dar conta da chegada à Luz de propostas vinda de Itália, o médio-defensivo ficará no Benfica, ao que Bola Branca apurou.

A contratação de Weigl parece ter retirado espaço a Florentino, mas de acordo com as informações recolhidas por Bola Branca, Lage considera que o alemão veio acrescentar qualidade e deixa o miolo dos encarnados com acréscimo de qualidade. Por isso, continua a contar com o português, de 20 anos, assim como com Gabriel e Taraabt.

Florentino é um dos jogadores que Lage orientou na formação e que trouxe até ao plantel principal. Apesar de, nos últimos jogos, o médio-defensivo não ter estado com maior regularidade no onze inicial, e até nos convocados, o técnico dos campeões nacionais fala amiúde de forma elogiosa, nas conferências de imprensa, sobre o médio defensivo.

Florentino é presença habitual nas convocatórias das seleções mais jovens de Portugal e continua a ser "protegido" por Bruno Lage, no crescimento como futebolista. Muitos são os olheiros de clubes europeus que têm observado os desempenhos do médio, algumas as abordagens. Porém, neste mercado de inverno, e por acordo entre presidente e treinador, Florentino Luís não vai deixar o campeão português.

Até ao momento, Florentino Luís já disputou 13 jogos, nas várias competições, ao serviço da equipa principal.