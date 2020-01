Mundo da Justiça olha com desconfiança para Estratégia de Combate à Corrupção

Os representantes dos procuradores, juízes e advogados questionam a independência da comissão criada pela Ministra da Justiça para elaborar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção.

O Conselho de Ministros aprovou em dezembro a criação da comissão e a Ministra da Justiça anunciou esta semana que seria presidida pela professora da Faculdade de Direito de Coimbra, Maria João Antunes.

Manuel Soares, o presidente da Associação Sindical dos Juízes, diz que “é um erro fazer uma reforma sobre uma questão tão sensível com meia dúzia de pessoas que Francisca Van Dunem já sabe que lhe vão dar posições confortáveis, que não lhe vão dar trabalho, excluindo os representantes dos juízes, procuradores e advogados.”

António Ventinhas, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público estranha também o facto de “nenhuma das profissões judiciais ter sido chamada a participar nos trabalhos da comissão da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção”, e diz que a professora universitária que a ministra escolheu para presidir ao organismo, Maria João Antunes, “é uma pessoa da confiança pessoal da Ministra da Justiça, que já a representou no grupo de trabalho que negociou os Estatutos dos Magistrados do Ministério Público e foi também a pessoa designada pelo Governo para o representar no Conselho Superior do Ministério Público. É, portanto, alguém alinhada com as posições de Francisca Van Dunem”.

O grupo de trabalho, que ficou de apresentar resultados no final de abril, integra pessoas da Polícia Judiciária e dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, segundo revelou a Ministra da Justiça.