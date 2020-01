Médica agredida no hospital de Águeda

Uma médica de 33 anos foi agredida no hospital de Águeda por uma mulher que estava a acompanhar o filho, doente, a uma consulta.

O incidente decorreu na noite de quinta-feira, mas apenas foi divulgada pela imprensa esta sexta-feira à tarde, pelo “JN”.

Segundo o jornal, a agressora atingiu a médica a murro. A profissional defendeu a cabeça e por isso acabou por ser atingida nas mãos, partindo um osso numa mão.

A agressora foi identificada pela GNR, chamada ao local pelos responsáveis do hospital.

As agressões a médicos e outros profissionais de saúde têm estado na ordem do dia, tendo sido relatados muitos outros casos ao longo do último mês.