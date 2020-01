Gestor privado de Isabel dos Santos encontrado morto

O diretor do private banking do EuroBic validou as transferências milionárias da conta da Sonangol no EuroBic para o Dubai, um dos casos no centro do escândalo Luanda Leaks.

A 7 de janeiro Nuno Ribeiro da Cunha tinha sido encontrado com sinais graves de violência e levado para o hospital. Segundo apurou a Renascença na altura, foi encontrado pela mulher, na casa de férias em Vila Nova de Mil Fontes, inconsciente, com cortes nos pulsos e uma facada no abdómen.

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor privado de Isabel dos Santos e diretor do Private Banking do Eurobic, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira. A Renascença sabe que foi localizado dentro de uma garagem, numa zona residencial do Restelo, em Lisboa.

Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido em Angola no âmbito do processo Luanda Leaks, juntamente com a empresária e filha do ex-Presidente angolano, Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS.

O procurador-geral angolano admitiu, também, emitir um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos e os seus colaboradores.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) com base em mais de 715 mil ficheiros. O Luanda Leaks detalha esquemas financeiros da empresária angolana e do marido que lhes terão permitido desviar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

A empresária Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são "completamente infundadas", prometendo "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade".