​Gestor de Isabel dos Santos encontrado com sinais de violência

Nuno Ribeiro da Cunha, funcionário do EuroBic e gestor privado da empresária Isabel dos Santos, foi encontrado com sinais graves de violência e levado para o hospital. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela TVI e confirmada pela Renascença junto de fonte da família.



O caso a envolver o diretor do private banking do EuroBic, que validou transferências milionárias da conta da Sonangol no EuroBic para o Dubai no centro do escândalo Luanda Leaks, aconteceu a 7 de janeiro.

Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado pela mulher, na casa de férias em Vila Nova de Mil Fontes, inconsciente, com cortes nos pulsos e uma facada no abdómen, apurou a Renascença.

A TVI adianta que, inicialmente, as autoridades pensavam tratar-se de uma aparente tentativa de suicídio, mas a Polícia Judiciária está a investigar também a possibilidade de uma tentativa de homicídio.