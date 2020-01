Cientistas descobrem célula no corpo humano que pode curar o cancro

Investigadores da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, descobriram um método inovador, que pode curar vários tipos de cancro, através de uma célula que todas as pessoas têm no seu sangue.

Esta descoberta, publicada na revista científica Nature Immunology, ainda não foi testada em pacientes, mas os cientistas estão muito confiantes no sucesso deste novo tratamento, apesar de ressalvarem que a investigação está numa fase inicial.

A equipa chegou a este novo método ao procurar maneiras não convencionais de o sistema imunitário atacar tumores cancerígenos e não apenas infeções, tendo descoberto que tal é possível através da “T-Cell”, uma célula “inteligente” que consegue examinar o corpo humano e atacar apenas o que precisa de ser eliminado.