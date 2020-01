“Estamos um pouco mais perto de resolver o problema” do cancro

O mundo está mais perto de resolver a maioria dos casos de cancro. A convicção é de Maria José Oliveira, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), depois de ser conhecido que um grupo de cientistas Universidade de Cardiff descobriu um método que pode vir a eliminar quase todos tipos de cancro.



Em entrevista à Renascença, a investigadora lembra que “nos últimos anos houve alguns prémios Nobel que foram atribuídos a trabalhos feitos para despoletar a resposta do sistema imune contra os tumores”, e que “este é mais um esforço nesse sentido”. Um esforço “que nos coloca um pouco mais próximos da resolução do problema” do cancro, sublinha.

Para Maria José Oliveira, “esta descoberta abre portas para uma nova terapia de células imunes, contra tumores”, e “pode trazer avanços consideráveis”.