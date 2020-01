Famosos carrilhões de Mafra voltam a tocar em fevereiro

A ministra da Cultura anunciou, no Parlamento, que no próximo dia 2 de fevereiro vão voltar a ouvir-se os carrilhões de Mafra após as obras de restauro.

Trata-se de um conjunto de 98 sinos afinados musicalmente entre si e que são considerados um dos maiores carrilhões históricos do mundo

Alguns dos sinos pesam cerca de 12 toneladas.

O Convento de Mafra recebeu no ano passado,mais de 360 mil visitantes.

Em julho, o conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra recebeu a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO, na reunião do comité da organização, em Baku, no Azerbaijão.



Datado do século XVIII, o Palácio Nacional de Mafra, mandado construir por D. João V, com a riqueza resultante do ouro vindo do Brasil, é um dos mais importantes monumentos representativos do barroco em Portugal, sendo por isso um exemplo de afirmação do poder real.