"Porque é que os hospitais têm de pagar policiamento? Não somos todos Estado?"

No entender da representante dos enfermeiros, esta decisão saída da reunião entre os ministros da Administração Interna e da Saúde “não vai resolver problema algum do dia a dia dos enfermeiros”.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros pede mais ação do Estado para reagir ao aumento de casos de violência contra profissionais de saúde nos hospitais.

“Muitos hospitais queixam-se que não têm dinheiro para pagar policiamento. Mas por que é que os hospitais têm de pagar policiamento? Não somos todos Estado? Não há possibilidade de garantir que esse policiamento seja independente de um pagamento por parte dos hospitais?”, questiona a bastonária.

O mais recente caso de violência aconteceu contra uma enfermeira, na madrugada desta quarta-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

“Ela estava a fazer o seu serviço numa das muitas áreas que o serviço de urgência tem, precisou de se deslocar para dar uma medicação àquela utente e aquela utente entendeu que a senhora enfermeira teria demorado mais tempo do que ela gostaria e, quando ela chega com a medicação, agrediu-a com uma estalada, puxou-lhe os cabelos e de seguida vem o marido dar-lhe socos e os filhos”, descreve.

“Nada justifica isto”, sublinha a bastonária, questionando a reação das autoridades no local.

“A agressão foi presenciada por um agente da autoridade que estava a acompanhar um outro doente na urgência e as pessoas puderam permanecer no local como se nada fosse. Não foram detidos, não lhes aconteceu nada e os acompanhantes puderam continuar lá, parece que numa atitude até de permissão”, critica.

Caso enviado para o Ministério Público

Do lado da PSP, a descrição é diferente. Num comunicado emitido nesta quarta-feira, a Polícia de Segurança Pública de Lisboa refere que os polícias de serviço na altura, no Hospital de Santa Maria, não presenciaram os factos, tendo apenas tomado conta da ocorrência e identificado os envolvidos.

Os agentes foram chamados pela enfermeira coordenadora das Urgências para um caso de agressões mútuas num dos gabinetes de atendimento, refere a nota, adiantando que o caso foi enviado para o Ministério Público.