Será que o ataque norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani se justifica? Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo mostram-se muito críticos face à atitude da administração Trump.

“O Trump é uma espécie de inferno pós-moderno: não há moral, não há estratégia, não há pensamento, andamos ao reboque dos seus instintos e emoções e os seus interesses. Ele precisa de uma guerra porque se sente apertado internamente”, afirma Henrique Raposo.

“Alegam que isto é igual a abater o bin Laden, mas não é”, sublinha. “O bin Landen era um terrorista internacional, era um pária, não era de um Estado. E atacou os EUA. Abater o bin Laden era uma espécie de Direito Internacional, isto é um ato de guerra clássico”, sustenta.

Henrique Raposo diz que esta situação lhe faz lembrar “aqueles miúdos que atiram as bombas de mau cheiro e depois vão embora. O que fazemos agora? Vamos atirar mais 50 mísseis para o Irão, vamos provocar outra guerra? Não aprendemos nada com o Afeganistão, com o Iraque?”, questiona.

Jacinto Lucas Pires alinha pelo mesmo diapasão e diz que Donald Trump “trouxe problemas ao problema”. “É Trump a seguir os seus impulsos mais primários e não é sem pensar duas vezes, é sem pensar uma vez!”, diz.