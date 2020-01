Afinal, o Governo vai congelar ainda mais dinheiro do que no ano passado.

São 1.805 milhões de euros que só podem ser libertados por Mário Centeno. Isto de acordo com o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) citado pelo “Jornal de Notícias”.

Pelas contas da UTAO este montante – que não contabiliza as cativações – representa um aumento de 25% em relação ao último orçamento.

O relatório agora conhecido encontrou ainda receitas não contabilizadas, o que pode elevar o excedente orçamental previsto de 0,2 para 0,3% do PIB.

Números com os quais o ministro das Finanças vai ser confrontado a partir das 9h00 na Assembleia da República onde é ouvido no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado na generalidade.

A votação na generalidade acontece nos dias dias 9 e 10.

Já o processo de especialidade decorre entre 13 e 27 de janeiro, sendo este último dia o prazo limite para os partidos entregarem as suas propostas de alteração ao documento. No dia 6 de fevereiro é feito o encerramento e votação final global do Orçamento do Estado.