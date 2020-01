Nova vaga de refugiados sírios a caminho da Turquia

O Presidente da Turquia já advertiu a Europa de que esta poderá ter de lidar com as consequências caso esta vaga não seja travada.

A região de Idlib, junto à fronteira entre a Síria e a Turquia é o último bastião rebelde do país mas as forças do regime têm ganho terreno e estão a atacar as cidades e aldeias há meses, numa tentativa de finalmente acabar com a guerra civil e assegurar a integridade territorial do país.

Ao longo dos últimos anos da guerra civil, à medida que as forças leais ao regime foram cercando bolsas de rebeldes estes foram sendo transferidos, ao abrigo de acordos mediados pela Rússia e pela Turquia, para Idlib. Agora que todo o resto do país já está controlado por Assad, o cerco definitivo ao último reduto dos rebeldes já começou.

Mas a operação militar arrisca ainda voltar a colocar a Rússia e a Turquia numa situação de conflito direto. A Turquia, que tem apoiado ativamente os grupos rebeldes na região de Idlib, a maioria dos quais são de inspiração jihadista, opera 12 postos de observação na zona e já disse que está fora de questão que estes sejam abandonados.

À medida que os bombardeamentos sírios e russos intensificam aumenta a probabilidade de um incidente. A Turquia e a Rússia já estão numa situação tensa no nordeste da Síria, que a Turquia invadiu em Outubro, e ao longo dos últimos anos não tem havido falta de incidentes entre as forças dos dois países.

Recentemente abriu-se a perspetiva de um novo palco em que os dois países vão estar de lados contrários, com a Turquia a anunciar que vai enviar forças militares para apoiar o Governo internacionalmente reconhecido da Líbia, contra o avanço de forças rebeldes que são apoiadas pela Rússia.