Não é bloqueando navios que se resolve o problema dos migrantes, diz Papa

O dever moral de salvar as vidas dos migrantes que tentam chegar à Europa é “imprescindível” e algo que “une crentes e não crentes”, disse o Papa.

“Não é bloqueando os seus navios que se resolve o problema. Temos de nos empenhar seriamente em esvaziar os campos de detenção na Líbia, avaliando e implementando todas as soluções possíveis. É necessário denunciar e perseguir os traficantes que exploram e maltratam os migrantes, sem medo de revelar conivência e cumplicidade com as instituições.”

Num discurso feito esta quinta-feira, diante de um grupo de refugiados que chegaram a Roma vindos de Lesbos, na Grécia, o Papa teceu fortíssimas críticas aos campos de detenção de migrantes na Líbia, criticando assim indiretamente quem defende que os migrantes salvos no Mediterrâneo devem ser devolvidos àquele país.

O Papa Francisco diz que não é impedindo que os barcos com refugiados cheguem aos portos europeus que se resolve o problema da migração, dizendo que é a injustiça que está na raiz deste problema social.

Francisco mostrou-se chocado com algumas das práti(...)

Crucifixo com colete salva-vidas

No final do seu discurso o Papa pediu a dois migrantes para descerrar um crucifixo vestido com um colete salva-vidas, que lhe foi oferecido há dias por um grupo de socorristas.

O colete, explicou o Papa, foi encontrado a boiar no Mediterrâneo. O seu dono é desconhecido, certamente mais uma vítima, disse Francisco. “Estamos perante mais uma morte causada pela injustiça. Sim, porque é a injustiça que leva muitos migrantes a deixar as suas terras. É a injustiça que os obriga a atravessar desertos e a sofrer abusos e torturas nos campos de detenção. É a injustiça que os leva a rejeitá-los e os leva a morrer no mar”, clamou o Papa.

O crucifixo foi afixado numa parede e Francisco descreveu-o em detalhe. “Esta cruz é transparente: é um desafio para olharmos com mais atenção e procurar sempre a verdade. A cruz é florescente: para reforçar a nossa fé na Ressurreição, o triunfo de Cristo sobre a morte. Também o migrante desconhecido, morto na esperança de uma nova vida, participa nesta vitória.”

“Os socorristas contaram-me como aprendem constantemente sobre a humanidade das pessoas que conseguem salvar. Revelaram-me como em cada missão redescobrem a beleza de ser uma única família humana, unida na fraternidade universal”, afirmou.

Todos estes dados contribuem para aquilo a que o Papa descreve como o “imprescindível empenho da Igreja em salvar a vida dos migrantes, para os poder acolher, proteger e promover a sua integração”.

O fenómeno da migração e o flagelo dos milhares de migrantes que todos os anos perdem a vida a tentar chegar à Europa tem sido uma das principais preocupações do pontificado de Francisco, que em várias das suas visitas apostólicas fez questão de falar do assunto e de incluir na sua agenda encontros com os refugiados e migrantes.