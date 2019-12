Concerto de Natal da Academia de Santa Cecília faz tocar os seis órgãos de Mafra

Francisca Pizarro tem hoje 18 anos e estuda direção coral na Holanda, mas o seu percurso começou em Portugal onde desde pequena cresceu musicalmente como aluna da Academia de Música de Santa Cecília. Agora chegou o momento de estrear uma peça sua na escola que a viu tornar-se compositora. “Seus Braços dão Vida ao Mundo” é o nome da peça que criou sobre um poema de José Régio e que este fim-de-semana será interpretada no concerto de Natal da Academia de Música de Santa Cecília (AMSC).

Este é o terceiro espetáculo desta dimensão que esta escola organiza. Sábado e domingo pelas 21h a Basília do Palácio Nacional de Mafra acolhe o concerto que reúne o coro de 250 alunos com idades entre os 10 e os 17 anos, a orquestra de cordas e a soprano Ana Paula Russo. “É um concerto que envolve uma logística muito grande na Academia”, explica à Renascença João Pinto – o diretor-adjunto administrativo da AMSC. A juntar a esta equação estarão o conjunto dos seis órgãos da Basílica, únicos no mundo, que serão tocados no espetáculo, cujos bilhetes esgotaram rapidamente.

Nos concertos de sábado e domingo serão interpretadas várias obras. Além da peça de Francisca Pizarro, serão tocadas peças de Eurico Carrapatoso, Fernando Lopes-Graça e arranjos de outros compositores nacionais como Carlos Garcia. Com o patrocínio da Câmara Municipal de Mafra e do Palácio que serviu de cenário ao livro “O Memorial do Convento” de José Saramago, esta iniciativa apela também à participação do público.

Nas palavras da organização “a qualidade dos arranjos musicais, a variedade do programa e a qualidade artística de todo o conjunto tornam este concerto num espetáculo acessível a todo o público, sem excluir os melómanos mais exigentes”. O publico será por isso convocado a juntar-se ao coro em temas como “Gloria in excelsis Deo” e “Adestes Fideles”. Com a direção de orquestra a cargo de Carlos Silva e a direção de António Gonçalves, este concerto de Natal contará com os músicos Rui Paiva, Flávia Almeida Castro, Carlos Garcia, João Valério, Liliana Silva e Afonso Dias, nos órgãos.

[Notícia corrigida às 11h48]