Adeptos do Feyenoord causam estragos na baixa do Porto

Um grupo de adeptos do Feyenoord causou desacatos durante a última noite, na cidade do Porto, em véspera de duelo no Estádio do Dragão, para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Segundo fonte da PSP, em declarações ao "Jornal de Notícias", "registaram-se situações anómalas e alguns distúrbios pontuais, protagonizados pelos adeptos holandeses, que provocaram danos materiais". Ninguém foi detido e não houve feridos a registar.

A cidade do Porto conta com um forte reforço policial para conter os cerca de três mil adeptos do Feyenoord que fizeram a viagem até Portugal. Estes incidentes ocorrem duas semanas depois dos apoiantes do Wolverhampton e Standard Liège também terem causado distúrbios, que obrigaram a polícia a disparar balas de borracha.

O Feyenoord iria estar proibido de ter adeptos nas bancadas do Estádio do Dragão, devido a um castigo por mau comportamento dos adeptos no terreno do Young Boys, mas o Comité de Disciplina da UEFA decidiu suspender o castigo.

O FC Porto-Feyenoord joga-se esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.