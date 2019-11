Porto. Confrontos entre adeptos obrigam polícia a disparar balas de borracha

Pelo segundo dia consecutivo, várias ruas da cidade do Porto foram palco de confrontos violentos entre adeptos belgas e ingleses. A polícia foi chamada a controlar a situação e teve de recorrer a balas de borracha.

Os confrontos ocorreram em vários locais, como as Galerias de Paris ou a zona dos Clérigos, onde inclusive uma esplanada foi danificada.

A PSP terá efetuado alguns disparos com balas de borracha para dispersar os adeptos e um belga terá sofridos ferimentos que o levaram ao Hospital de Santo António.

Durante a madrugada, as carrinhas do corpo de intervenção da PSP espalhavam-se pelas ruas do Porto.