“Presépio na Cidade” convida a assinalar o verdadeiro sentido do Natal

O “Presépio na Cidade” tem este ano como tema “No mundo tereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo”.

Diariamente, até ao dia 23 de dezembro, entre as 14 e as 19 horas, este projeto de leigos católicos tem o propósito de “ser um sinal claro do que é o verdadeiro Natal, e porque é que estamos todos em festa”, explica Sofia Guedes, da organização.

“Que esta luz terna e suave que está aqui no meio da cidade seja um sinal muito claro do que é que nós estamos a celebrar neste tempo. Uma das coisas que nós tentamos fazer todos os anos é procurar encontrar em Jesus aquilo que é a sua mensagem para um tempo atual, um tempo em que há muito pouca confiança, muito pouca esperança”, afirma.

Tal como nos anos anteriores, haverá todos os dias a oração do terço, às 18h30, junto ao presépio.

Este terço “é também a razão do Presépio, porque é um espaço de oração e nós queremos estar muito ligados à mensagem de Fátima, porque Nossa Senhora foi quem nos deu Jesus e, portanto, ela está presente ali no presépio, como se fez presente em Fátima”.

Um dos pontos altos do “Presépio na Cidade” é a Bênção das Grávidas, que este ano será no dia 21 de dezembro, o último sábado antes do Natal. Haverá uma missa pelas 16h15, na Basílica dos Mártires, presidida por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.

No dia seguinte, 22 de dezembro, às 16h, está prevista a Via da Alegria, desta vez com a participação de pessoas com deficiência. Sofia Guedes refere que este evento “vai ser animado pelo grupo de Oração e Fé, que são pessoas deficientes que pediram-nos para levar o Menino Jesus até ao Presépio e vêm a cantar com a sua alegria própria. E nós estamos muito contentes que tenha partido deles este desejo de fazer uma Via da Alegria aqui no Chiado”.

O “Presépio na Cidade” é um projeto de leigos católicos que nasceu em Lisboa, no ano 2000 – ano do Jubileu – com a intenção de celebrar em grande festa o nascimento de Jesus.