“A senhora ministra da Saúde está em fuga”, acusa PSD

Veja também:

O PSD critica a ministra da Saúde, que adiou a deslocação à comissão parlamentar agendada para amanhã há várias semanas, e fala em fuga.

“Perante a maior crise de sempre do Serviço Nacional de Saúde, perante a situação de caos que se vive no serviço público de saúde, a senhora ministra está em fuga. Foge das suas responsabilidades, não vem prestar declarações perante o país e perante os deputados, remetendo para depois do Orçamento a discussão daquilo que são as responsabilidades da ministra da Saúde, do executivo na resolução destes problemas, que carecem de resposta cabal”, acusou nesta quarta-feira o deputado Ricardo Baptista Leite.

“A desculpa foi de que está em sessões contínuas do Conselho de Ministros, pelo que fica o apelo ao senhor primeiro-ministro que liberta a senhora ministra três ou quatro horas, na noite de amanhã. Os senhores deputados estarão na Assembleia da República, dispostos a reunir-se com a senhora ministra, para que possa responder perante as dificuldades que os profissionais e os doentes sentem no dia-a-dia no SNS”, apela.

A esta crítica, o PSD soma uma posição de reserva em relação ao anúncio de reforço de verbas para a Saúde, anunciado nesta quarta-feira pelo Governo. De promessas está o país farto, diz Ricardo Baptista Leite.