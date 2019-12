Gattuso é o sucessor de Ancelotti no Nápoles

O Nápoles confirmou, esta quarta-feira, que Gennaro Gattuso é o sucessor de Carlo Ancelotti, no comando técnico da equipa principal de futebol.

Foi no Twitter que o clube anunciou a contratação de Gattuso, antigo internacional italiano, menos de um dia depois de ter despedido Ancelotti. O Nápoles não forneceu, por agora, detalhes sobre a duração do contrato.

Em declarações aos canais oficiais do Nápoles, Gattuso não se esqueceu do antecessor. "Ancelotti é um pai para mim, tem estado perto de mim todos estes anos e ajudou-me sempre. Ele ganhou tudo, eu ainda tenho muito que provar. Neste momento delicado, o objetivo é recuperar pontos e recuperar posições no campeonato, para conseguirmos o acesso à Liga dos Campeões", afirmou o ex-treinador do AC Milan.

Apesar do carinho a Ancelotti, Gattuso salientou que o Nápoles tem potencial para terminar a Serie A entre os quatro primeiros e que "ver o Nápoles nesta posição da classificação [sétimo] é embaraçoso".

A equipa do Nápoles tem estado envolta em polémica desde o início de novembro, quando De Laurentiis decidiu organizar um retiro, para dar a volta aos maus resultados, sem o aval dos jogadores, nem do treinador. Ancelotti defendeu o plantel, o que fez a discórdia subir de tom.



Os jogadores interromperam o retiro e o Nápoles avançou com ações legais contra eles, além de ter ordenado um "blackout" por tempo indeterminado. O clube também acusou Ancelotti de permitir a rebelião dos jogadores. Passado um mês, o divórcio concretizou-se.

(em atualização)