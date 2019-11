Ancelotti e plantel do Nápoles em revolta contra o presidente

O Nápoles vive momentos conturbados. Os maus resultados motivaram o presidente, Aurelio de Laurentiis, a anunciar um retiro até ao dia 9 de novembro, mas Carlo Ancelotti e o plantel contrariaram as ordens.

No final do jogo com o Salzburgo, que terminou com um empate a uma bola, os jogadores decidiram não regressar à concentração, segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", e regressaram às respetivas casas nos seus carros. O autocarro da equipa deixou o San Paolo vazio.

Fernando Llorente, ponta-de-lança, faltou à "flash interview" pós-jogo.



Ancelotti regressou à concentração, no entanto, boicotou a conferência de imprensa, que segundo o regulamento da UEFA é de cariz obrigatório. O técnico italiano já tinha deixado claro que era contra a decisão do clube de organizar um retiro mesmo antes da pausa para as seleções.