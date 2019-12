Três países, um campo de refugiados e duas guerras até ao sacerdócio

Gaetan Kabasha tinha 22 anos e era seminarista quando o seu mundo desabou. Estudava para ser padre no seu Ruanda natal quando irrompeu o genocídio de 1994. Conseguiu fugir e sobreviver, mas ainda hoje aponta o dedo à comunidade internacional, que nada fez para impedir a morte de mais de um milhão de pessoas.

“A comunidade internacional falhou redondamente. Quando o genocídio começou havia lá soldados da ONU, mas em vez de fazerem alguma coisa para o impedir, o Conselho de Segurança disse que tinham de sair do país. Abandonaram-nos. Depois, quando estávamos nos campos de refugiados também lá estavam soldados da ONU e quando o Ruanda atacou o Congo abandonaram todos os refugiados”, recorda.

Com mais de um milhão de pessoas encontrou refúgio no Congo. Vivia-se da providência, muitos morreram. “É horrível, porque há muitas, muitas pessoas a viver sem nada. Mais ou menos um milhão de pessoas num campo de refugiados, sem medicina, comida, água, casa. Vivíamos da providência. Havia diarreia e outras doenças que começavam a matar as pessoas. Vi morrer milhares de pessoas por causa das doenças e aos poucos fomo-nos organizado e a comunidade internacional começou a ajudar com a comida, medicamentos e, mais ou menos depois de um ano a situação estabilizou.”

Gaetan ainda sonhava ser padre, mas não julgava possível prosseguir com a sua vocação. No meio de toda a tragédia, recorda, os sobreviventes agarravam-se à sua fé. “Quando chegámos aos campos, a pouco e pouco começámos a organizar as comunidades cristãs, as igrejas, e reuníamos para rezar. Aos domingos – porque tínhamos padres que tinham fugido connosco – organizávamos missas e eu vi que a fé começava a crescer nos campos. Era preciso estar lá para ver as pessoas a cantar, dançar e a rezar no meio de tanta pobreza.”

Finalmente Gaetan conseguiu escapar e foi em busca de uma vida melhor na República Centro Africana. Foi acolhido por um bispo, terminou os estudos e foi ordenado padre. Durante alguns anos serviu numa paróquia da diocese de Bangassu. A vida era relativamente calma, embora houvesse o perigo constante de grupos armados que atuavam na zona, incluindo o Exército de Resistência do Senhor, que no seu auge era dos mais perigosos em África, matando e pilhando de forma indiscriminada e levando crianças para transformar em soldados ou em escravas sexuais.

Surgiu depois a oportunidade de prosseguir os seus estudos. Enviado para Espanha para fazer o doutoramento teve a sorte de estar fora quando também a República Centro Africana entrou em estado de guerra civil, com as milícias armadas dos Seleka a tomar a capital, Bangui.