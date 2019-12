FC Porto contra-ataca: "Propósito do Benfica é ocultar a triste realidade em que está mergulhado"

O FC Porto responde às críticas do Benfica, apontando uma série de acontecimentos e casos de justiça em que os lisboetas, e alguns dos seus dirigentes, são visados para concluir que "o propósito é ocultar a triste realidade e lançar para a casa dos outros a lama em que o clube está atualmente mergulhado".

O Benfica considerou, após as críticas do FC Porto às arbitragens no passado fim de semana, que "nunca foi tão evidente a pressão sobre as equipas de arbitragem". O Porto responde, através do boletim "Dragões Diário", recordando uma série de episódios em que alegam envolvimento dos encarnados.

A título de exemplo, o Porto recorda que "não foi o presidente do FC Porto que mandou baixar a nota de um árbitro, num caso em que a nota até baixou mesmo mais do que alguma vez tinha baixado (...), que não o FC Porto que denunciado em tribunal por tentar corromper jogadores do Rio Ave e do Marítimo".

"Recordamos que não é o FC Porto que tem um presidente e um vice-presidente arguidos num caso em que se investiga a corrupção de um juiz. Recordamos que não é o FC Porto que tem o até há bem pouco tempo diretor jurídico pronunciado por corrupção. Recordamos que não é o FC Porto que está a ser investigado no âmbito do caso Mala Ciao, por corrupção de equipas adversária", acrescentam os dragões.

Em jeito de conclusão, o FC Porto considera que "as vitórias que o Benfica alcançou durante os mandatos de um homem que já foi condenado por roubo são suspeitas porque as autoridades as investigam enquanto tal e porque são conhecidas várias provas que colocam em causa a sua legitimidade".