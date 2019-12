Benfica responde a FC Porto. "Nunca foi tão evidente a pressão sobre as equipas de arbitragem"

O Benfica respondeu ao FC Porto, que criticou a arbitragem da partida frente ao Belenenses e também do Boavista-Benfica, na sexta-feira. Na "newsletter" oficial do clube encarnado, o Benfica fala em "pressão evidente" sob as equipas de arbitragem. "Nunca, como nesta jornada, foi tão evidente a pressão exercida sobre as equipas de arbitragem de quem anseia desesperadamente por um regresso a um passado de triste memória. Dizer que só os burros e os estúpidos falam de arbitragem era toda a divisa de quem se habituou a decidir nomeações, a premiar com viagens e fruta os mais fiéis servidores e para quem o VAR só é bom, por exemplo, como aquele que existiu na famigerada meia-final da Taça da Liga da época passada", pode ler-se.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou a arbitragem no Boavista-Benfica, na sexta-feira, assim como Pinto da Costa, presidente, no dia seguinte. Já durante o Belenenses-FC Porto, o diretor de comunicação também acusa o golo do Belenenses de ilegalidade e Sérgio Conceição continuou a dar voz ao descontentamento no final da partida, na "flash interview" e conferência de imprensa. As águias prosseguem a criticar a alegada hipocrisia do FC Porto, que não criticou o VAR na partida da meia-final da Taça da Liga da última temporada. "No jogo que ficou marcado como um dos momentos mais negros do futebol português, ninguém ouviu o presidente e o treinador do FC Porto falarem do VAR, quando todos assistimos à falta sobre Gabriel que deu o primeiro golo ao FC Porto, à carga de Marega a anteceder o segundo golo ou à incrível anulação do golo do Benfica por um fora de jogo fantasma que daria o 2-2. Aí o VAR era exemplar e bom", pode ainda ler-se.