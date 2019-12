De que falam um jesuíta e um dominicano quando se juntam?

Quando é que se abre um bom vinho? Questiona Paulo Duarte, o padre jesuíta que foi convidado do festival literário Tinto no Branco, em Viseu, para partilhar a mesa com o dominicano Frei Bento Domingues. A resposta é ele mesmo quem a dá: “Normalmente quando há uma relação especial, um nascimento ou uma boda”. Do outro lado da mesa, Frei Bento ironiza - “um casamento com chá…” - e arranca uma gargalhada do público. Foi assim o tom da conversa que reuniu dois homens que nunca tinham dialogado antes.

Numa noite fria em que os aquecedores foram intensificados a meio da sessão, com a tenda do jardim do Solar do Vinho do Dão bem composta, decorreu o diálogo que foi moderado por Jorge Sobrado, vereador da Cultura da autarquia de Viseu, que promove o Festival Tinto no Branco. Falou-se de vinho, com o jesuíta Paulo Duarte a lembrar Santo Inácio, que “fala da importância do equilíbrio das coisas”, e com Frei Bento Domingues a recordar que é “de uma zona, o alto do Gerês, de vinho péssimo que é bebido por uma tigela”. Essa malga é “o sentido da medida” e, concluiu o dominicano, “precisamos na vida dessa medida”

Um país de católicos não praticantes

Questionados sobre se hoje a religião vive vários ataques, e fazendo mais uma vez uma ponte com o vinho, que é um dos temas do festival, Jorge Sobrado interrogou os convidados sobre se hoje, tal como o vinho é atacado por “bebidas brancas e cervejas industriais”, também a religião é um alvo.