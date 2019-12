"Vontade política é o passo principal” para dar casa aos sem-abrigo

Falta uma real vontade política para travar o problema das pessoas em situação de sem-abrigo. A crítica foi deixada por Nuno Jardim, do Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), num debate realizado no auditório da Renascença.

Nuno Jardim reconhece a intenção de resolver, identifica a existência de alguns mecanismos, mas, diz que há sempre algo a travar o processo. E dá o exemplo da habitação

“Se a habitação é um dos problemas principais, isto é falado regularmente em todas as reuniões que nós temos com e sem Presidente da República, e eu posso estar enganado, mas acho que foram dadas o ano passado pela Segurança Social quatro casas para a população sem-abrigo.”

“Se nós temos mais de três mil sem-abrigo, foi nada. Sinceramente, acho que a vontade política é o passo principal”, sublinha Nuno Jardim.

O responsável do Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) falava num debate, realizado esta quarta-feira, no auditório do Grupo Renascença Multimédia.

Vanessa Romeu do Lidl Portugal, Isabel Figueiredo do Grupo Renascença Multimédia, Diogo Teixeira da Beta-I foram os outros participantes deste debate moderado pelo jornalista da Renascença José Pedro Frazão.