Adeus, Lisboa. Greta Thunberg já viaja de comboio para Madrid

Greta Thunberg deixou Portugal esta quinta-feira à noite com destino a Madrid, onde vai participar na COP25, a Cimeira do Clima organizada pelas Nações Unidas. A jovem ativista sueca, de 16 anos, viaja num comboio que partiu da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, às 21h25. Greta Thunberg entrou no comboio às 21h em ponto, sem prestar declarações, tendo "fintado" quase duas dezenas de jornalistas e operadores de câmara, numa carruagem mais à frente, e fazendo o percurso por dentro do comboio até se sentar no seu lugar.

Os serviços da CP colocaram baias para os jornalistas não se aproximarem do comboio, e a ativista entrou duas carruagens à frente, evitando desta forma o contacto com os jornalistas nacionais e estrangeiros que a aguardavam.

Greta Thunberg chegou a Lisboa na terça-feira, depois de uma travessia transatlântica de 21 dias num catamarã, evitando uma viagem aérea mais poluente. À chegada à capital portuguesa, a ativista agradeceu o apoio e reiterou a vontade de lutar para que "as vozes das futuras gerações e as vozes das pessoas, especialmente os países em desenvolvimento, sejam ouvidas".

Greta em Lisboa: “Nenhum país no mundo está a fazer o suficiente”

Foi recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, deputados de vários partidos e por dezenas de apoiantes da causa ambiental.

O ministro do Ambiente escreveu uma carta a Greta Thunberg. João Pedro Matos Fernandes destaca que Portugal é “o primeiro país a comprometer-se com a meta da neutralidade carbónica até 2050, mas com grandes ambições já para a década de 2020 a 2030”.

Greta Thunberg recebida por dezenas de ativistas em Lisboa

Passando a apresentar, em termos gerais, o plano de redução energética do país – adiantando que pretende, até 2030, alcançar 50% de redução do total de emissões de gases com efeito de estufa – o ministro sublinha que não existe em Portugal “qualquer central nuclear”. Matos Fernandes termina a carta a reafirmar que o país tem “uma estratégia muito ambiciosa, que segue com rigor que [as alterações climáticas] sejam um problema atual e não de futuro”.

“Obrigado pelo seu ativismo, como meio de sensibilizar todos, velhos e novos, para o maior desafio dos nossos tempos”, termina. A ativista que tem percorrido o mundo a alertar para a ameaça das alterações climáticas e vai discursar na Cimeira do Clima, perante dezenas de líderes mundiais. A passagem de Greta Thunberg por Portugal também mereceu algumas críticas, nomeadamente do eurodeputado do CDS, Nuno Melo, que recorreu à rede social Twitter para manifestar a sua opinião.