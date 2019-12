Ministro do Ambiente envia carta a Greta. Portugal "tem estratégia muito ambiciosa"

O ministro do Ambiente escreveu uma carta a Greta Thunberg, ativista sueca que se encontra a caminho de Portugal via marítima, para depois seguir para Madrid e participar na cimeira do Clima.

Em inglês, João Pedro Matos Fernandes começa por afirmar que Portugal é “o primeiro país a comprometer-se com a meta da neutralidade carbónica até 2050, mas com grandes ambições já para a década de 2020 a 2030”.

Passando a apresentar, em termos gerais, o plano de redução energética do país – adiantando que pretende, até 2030, alcançar 50% de redução do total de emissões de gases com efeito de estufa – o ministro sublinha que não existe em Portugal “qualquer central nuclear”.

Face à sua proximidade com o mar, “Portugal é um dos países europeus que mais sofre com os efeitos das alterações climáticas”, tendo já “perdido 13 km quadrados de costa”.

“No Sul, a seca é crónica e teremos de aprender a adaptar os nossos recursos”, afirma ainda.