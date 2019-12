Casa Pia honrado por receber FC Porto

Mais do que abordar a dimensão desportiva do jogo, Vítor Franco, presidente do Casa Pia, destaca a honra de receber o FC Porto no Estádio Pina Manique. Os dragões são amplamente favoritos, mas pela frente terão um adversário motivado pela ocasião.

"Os jogadores do Casa Pia farão o melhor e vão tentar dar o máximo para conseguir um resultado positivo. Não é todos os dias que os jogadores defrontam uma equipa como o FC Porto e será uma alegria, uma honra, defrontar o FC Porto. Não há impossíveis, mas as probabilidades estão a favor do FC Porto", reconhece o dirigente, em entrevista a Bola Branca.