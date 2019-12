Jogadores reagem a manchete de jornal italiano. "Burra" e "altamente insensível"

O "Corriere dello Sport" está recebeu acusações de racismo devido à manchete desta quinta-feira. O título, "Black Friday" ("Sexta-feira Negra"), relacionava-se com o jogo da próxima sexta-feira, entre Inter de Milão e Roma, com os jogadores Romelu Lukaku e Chris Smalling, ambos negros ("black"), em capa.

"O que ocorreu esta manhã foi errado e altamente insensível", escreveu o central da Roma, no Twitter. Smalling espera "que os editores envolvidos na publicação desta manchete assumam responsabilidade e percebam o poder e o impacto que as suas palavras têm".

Chris Smalling, um dos protagonistas da manchete alegadamente racista do "Corriere dello Sport" , reagiu com desagrado à publicação.

Os dois jogadores foram colegas de equipa no Manchester United na última temporada e serão rivais no próximo duelo das respetivas equipas da Serie A, motivo de destaque para o jornal italiano.



Embora a Roma e o Inter de Milão, além de outros clubes italianos, como o AC Milan, tenham criticado a publicação, o "Corriere dello Sport" rejeitou as acusações de racismo, criticou as redes sociais e falou em "elogio e orgulho na diferença".

"Plataformas digitais são caixotes do lixo cheios de indignação barata. Estes exércitos enchem a internet para limpar as suas almas. Tendo identificado racismo no momento, com o teclado sentem-se melhores pessoas. Branco, preto ou amarelo, ignorar a diferença é o típico obstáculo macroscópico do racismo. 'Black Friday', para aqueles que querem e conseguem perceber, é um elogio à diferença, o orgulho na diferença".