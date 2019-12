Jornal italiano acusado de manchete racista

O trocadilho com o dia em que várias lojas fazem promoções não caiu bem e os próprios clubes já reagiram nas redes sociais. O Inter de Milão diz que "o futebol é paixão, cultura e irmandade. Estaremos sempre contra todas as formas de descriminação". Já a Roma reagiu com sátira.

Os dois jogadores foram colegas de equipa no Manchester United na última temporada e serão rivais no próximo duelo das respetivas equipas da Serie A, motivo de destaque para o jornal italiano.

O AC Milan, rival do Inter, também já mostrou o seu descontentamento com o jornal: "É inaceitável ver ignorância tão casual sobre racismo. Não ficaremos calados sobre este assunto".

Entretanto, o "Corriere dello Sport" já recusou as acusações de racismo, critica as redes sociais e fala em "elogio e orgulho na diferença".



"Plataformas digitais são caixotes do lixo cheios de indignação barata. Estes exércitos enchem a internet para limpar as suas almas. Tendo identificado racismo no momento, com o teclado sentem-se melhores pessoas. Branco, preto ou amarelo, ignorar a diferença é o típico obstáculo macroscópico do racismo. 'Black Friday', para aqueles que querem e conseguem perceber, é um elogio à diferença, o orgulho na diferença".

A manchete surge numa altura em que o futebol italiano tem sido marcado por várias situações de racismo, com Lukaku e Balotelli como os mais visados.



Lukaku chegou ao Inter esta temporada e tem sido uma das figuras da equipa de Milão, com 10 golos apontados no campeonato. Já Smalling foi reforço para Paulo Fonseca no último dia de mercado e tem-se afirmado como titular na defesa.