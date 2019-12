​Clube de Leitura de São Tomás de Aquino propõe leituras que levam às periferias da vida

Inspirado pelo lema da Diocese de Lisboa “Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias”, o Clube de Leitura sediado na biblioteca da Paróquia de São Tomás de Aquino propõe leituras que levam até às periferias da vida.



Este é um projeto de leigos que pretende, assim, contribuir para esta reflexão. Inês Espada Vieira, a organizadora do evento, reconhece que se vai “olhar um bocadinho para qual é o desafio que o Patriarcado tem para cada ano e tentar fazer com que o espaço do Clube de Leitura seja também um espaço de aprofundamento desse lema, num contexto muito específico do que é a literatura, mas que afinal também tem a ver com a nossa vida”.

A próxima sessão será esta quarta-feira, 4 de dezembro, às 14h30.

O autor convidado é Afonso Reis Cabral, com “O meu irmão”. Trata-se de um livro que “fala também de periferias que são existenciais, que são as da própria família, as da memória, a fragmentação dos sentimentos a partir de uma história que é a história de um narrador na primeira pessoa que se relaciona com um irmão que tem deficiência, que é um adulto com deficiência”.

Além do tema deste livro que aborda a questão da deficiência, os próximos livros vão tratar de outras periferias como a guerra, a violência doméstica e a velhice. Todos eles pertencem a autores portugueses.

As sessões prolongam-se até à Primavera do ano que vem.

Quem quiser participar, tem a possibilidade de conversar com os próprios escritores, o que enriquece as sessões de leitura.

Participam sobretudo mulheres. Inês Espada Vieira admite que “há uma presença muito grande de mulheres, mais do que homens. Os jovens também vêm, mas menos. Temos também muitas pessoas fora da Paróquia e isso é algo que, de alguma forma, nos motiva, porque é um espaço de diálogo extra, fora da comunidade”.

O Clube de Leitura da Paróquia de São Tomás de Aquino “é um espaço de diálogo, que está sempre de portas abertas” para acolher novos leitores.

As sessões são de entrada livre, não é preciso fazer qualquer inscrição, basta aparecer.

Mais informações sobre este evento podem ser encontradas em www.paroquiatomasaquino.com