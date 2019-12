Especialista avisa. Clima do Norte de África está a chegar a Portugal

Portugal está a ser afetado pelo avanço do clima desértico. O aviso é deixado na Renascença por Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas. “Há uma coisa na circulação geral da atmosfera chamada a Célula de Hadley, cujo ramo descendente gera os desertos, gera o Saara, e esse ramo descendente está a avançar para Norte”, começa por explicar. “O que acontece é que esse clima do Norte de África está a saltar para o Sul da Europa” e é “uma das coisas mais preocupantes para Portugal: o avanço de um clima desértico que existe no Norte de África”. “Se falarem com as pessoas do Algarve neste momento, sobretudo com a região Leste, a situação não é famosa em termos de escassez de água”, lembra.

Convidado no programa As Três da Manhã no dia em que começa a Conferência da ONU sobre o Clima, em Madrid, o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável chama a atenção para a necessidade de reduzirmos a emissão de gases com efeito de estufa. “A situação não tem estado a melhorar, porque as emissões de gases com efeito de estufa têm aumentado, em vez de diminuir, a uma média de 1,5% por ano nos últimos 10 anos”, afirma. Como o Acordo de Paris não tem sido cumprido (reduzir as emissões 6,7% por ano), maior o esforço necessário. “Quanto mais atrasarmos essa diminuição das emissões globais, maior será o aumento da temperatura”, trazendo consigo o aumento dos fenómenos extremos e violentos. “As pessoas podem pensar que um grau de aumento da temperatura média da atmosfera à superfície é pouco, mas tem consequências muito grandes, porque a energia necessária para conseguir esse aumento é gigantesca e isso tem consequências, sobretudo, na frequência e intensidade dos fenómenos extremos”, sublinha Filipe Duarte Santos. Basta ver o que algumas décimas de aumento têm feito nos últimos anos. Chegámos ao ponto de não retorno? “É tudo uma questão de qual vai ser a temperatura máxima que vamos atingir”, afirma o especialista em alterações climáticas. Desde o período pré-industrial, a temperatura “já aumentou um grau Celsius”. Mas as soluções começam a surgir em vários campos. Por exemplo, na área do transporte marítimo, um dos mais poluentes (os navios poluem mais num ano do que a Alemanha), está a ser testado “um barco que navega sem consumir qualquer combustível fóssil”. “Através da energia solar fotovoltaica, faz a hidrólise da água, separa o hidrogénio do oxigénio e esse hidrogénio depois é um combustível”, explica Filipe Duarte Santos, adiantando que “o hidrogénio é um combustível muito importante para o futuro”.