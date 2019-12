Morte de jornalista. Primeiro-ministro de Malta demite-se

"Vou escrever ao presidente do Partido Trabalhista para que o processo para eleger um novo líder seja marcado para 12 de janeiro de 2020. Nesse mesmo dia, irei renunciar o meu cargo como líder do Partido Trabalhista. Nos dias seguintes, vou demitir-me como primeiro ministro”.

"Está a ser feita justiça", afirmou o primeiro-ministro maltês, há sete anos no cargo, durante o seu discurso de demissão. “A justiça é para todos. As investigações não estão completas. Ninguém está acima da justiça”.

O ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro, Keith Schembri, foi detido na manhã da passada terça-feira e libertado na quinta-feira dessa semana. A par dele, foi também detido Adrian Vela, médico pessoal do empresário e magnata maltês Yorgen Fenech, preso há duas semanas a bordo do seu iate quando tentava fugir do país. Fenech é acusado de ter instigado o assassínio da jornalista de investigação.

Caruana Galizia, que investigava a corrupção nas altas esferas da política e dos negócios em Malta, foi assassinada aos 53 anos com uma bomba colocada na sua viatura, a 16 de outubro de 2017.