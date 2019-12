João Félix fica no 28.º lugar da Bola de Ouro

João Félix ficou no 28.º lugar da Bola de Ouro, anunciou a revista francesa "France Football".

O avançado internacional português, que em 2019 representou Benfica e Atlético de Madrid, ficou empatado com Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Donny van de Beek, do Ajax.

Na última época, a primeira no futebol profissional, Félix marcou 20 golos em 43 jogos, ao serviço do Benfica. Números que lhe valeram a transferência para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, no verão. Esta temporada, o avançado leva três golos em 14 jogos.

Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva também estão entre os nomeados à Bola de Ouro. Lionel Messi, vencedor do The Best, da FIFA, é o favorito. Virgil van Dijk, central do Liverpool, também é forte candidato.

João Félix compete pelo Prémio Kopa, que premeia o melhor jogador sub-21 do mundo. No ano passado, o vencedor foi Kylian Mbappé, do PSG. A seu favor, João Félix tem a conquista do prémio Golden Boy.

Classificação já revelada

17 - Firmino (Liverpool/Brasil)

18 - Griezmann (Atlético de Madrid/França)

19 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra)

20 - Tadic (Ajax/Sérvia) e Aubameyang (Arsenal/Gabão)

22 - Son (Tottenham/Coreia do Sul)

23 - Lloris (Tottenham/França)

24 - Koulibaly (Nápoles/Senegal) e Ter Stegen (Barcelona/Alemanha)

26 - Benzema (Real Madrid/França) e Wijnaldum (Liverpool/Holanda)

28 - João Félix (Benfica/Atlético de Madrid/Portugal) e Marquinhos (PSG/França) e Van de Beek (Ajax/Holanda)