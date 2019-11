João Félix vence o prémio Golden Boy

João Félix é o vencedor do prémio Golden Boy de 2019, que distingue o melhor jogador sub-21 a jogar na Europa.

O avançado internacional português, que joga no Atlético de Madrid, sucede a e ultrapassa o central holandês Matthijs de Ligt, da Juventus, que venceu em 2018 e estava novamente nomeado.

A concorrência era forte: nomes como Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, Rodrygo e Vinícius, do Real Madrid, Moise Kean, do Everton, Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, Phil Foden, do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, do AC Milan, ou Ansu Fati, do Barcelona.

Ainda assim, João Félix teve quase o dobro dos votos do segundo classificado, Sancho. O português arrecadou 332 votos e o inglês ficou com 175. Em terceiro, ficou o alemão Havertz, com 75.

Na última época, a primeira no futebol profissional, Félix marcou 20 golos em 43 jogos, ao serviço do Benfica. Números que lhe valeram a transferência para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, no verão. Esta temporada, o avançado leva três golos em 13 jogos.

João Félix é o segundo português a vencer o prémio. O primeiro foi Renato Sanches, em 2016, então no Bayern Munique.