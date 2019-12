Cristiano Ronaldo eleito melhor do ano em Itália

"Obrigado a todos os que votaram em mim. Estou muito contente por este prémio. Agora, vou trabalhar para repetir e voltar a estar aqui no próximo ano", afirmou o Cristiano Ronaldo ao receber a distinção de melhor jogador do ano em Itália.

O avançado conquistou o galardão na sua primeira temporada ao serviço da Juventus, numa das transferências mais sonantes do ano passado.

O avançado português Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira eleito o melhor jogador do ano a atuar no campeonato de Itália.

O craque português, que na última temporada ajudou a Juventus a conquistar mais um título da Série A, foi também eleito para a melhor equipa do ano na Liga italiana.

Cristiano Ronaldo esteve em Milão para a festa do futebol transalpino e não marcou presença na gala da Bola de Ouro, que horas antes tinha consagrado Lionel Messi como o melhor do mundo, prémio que o argentino conquistou pela sexta vez.



O lateral direito português João Cancelo, que no último verão trocou a Juventus pelo Manchester City, também faz parte do "onze" do ano.



Guarda-redes: Samir Handanovic



Defesas: João Cancelo, Koulibaly, Chiellini e Kolarov.



Médios: Miralem Pjanic, Niccolò Barella e Josip Ilicic



Avançados: Fabio Quagliarella, Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo

Treinador: Gian Piero Gasperini (Atalanta)