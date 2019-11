Greve climática em Lisboa. "Respondam ao nosso apelo: vamos levar o máximo de pessoas a Madrid”

Não terá ultrapassado o milhar o número de participantes na manifestação desta sexta-feira em Lisboa, no âmbito da Greve Climática Global que decorre em 157 países.

A concentração começou às 10h00 no Largo do Camões, mesmo no centro da baixa da cidade, mas o protesto e o desfile até à Assembleia da República foram sendo atrasados, à espera que houvesse mais gente a aderir à manifestação – o que nunca chegou a acontecer.

Os manifestantes foram parando ao longo da Calçada do Combro, mas não terão conseguido reunir mais do que mil pessoas.

A organizadora da manifestação, Beatriz Farelo, reconhece à Renascença que não estava muita gente, mas considera difícil, no arranque destas iniciativas, conseguir uma grande adesão das pessoas.

Alice Gato, outra das organizadoras, concorda. Na véspera desta greve, já tinha admitido em entrevista à Renascença: “Não esperamos uma mobilização tão grande como foi a da última greve.”