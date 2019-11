Apreensões de cocaína triplicam em três anos

Convidado do programa As Três da Manhã , o responsável afirma que a esmagadora maioria da droga chegou por via marítima.

Por via aérea, foram apreendidos perto de 900 quilos este ano.

Ainda nesta semana, foi notícia mais uma apreensão de droga em caixas de bananas e as autoridades portuguesas estiveram envolvidas na captura de um narcosubmarino que passou por Portugal a caminho da Galiza, onde acabou por ser afundado com mais de quatro toneladas de cocaína a bordo. A droga foi avaliada em 100 milhões de euros.

“É a primeira vez em que se confirma e se apreende um semisubmersível que atravessa o Atlântico”, afirma o coordenador da PJ.

Artur Vaz adianta que a apreensão aconteceu com a colaboração de outras forças. “As autoridades portuguesas – a Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha de da Força Aérea, como é habitual e acontece recorrentemente em situações de combate ao tráfico por via marítima – estiveram envolvidas no acompanhamento e no controlo desta situação e colaboraram ativamente nesta operação que permitiu este desenlace final, com a apreensão da embarcação e da droga no Norte de Espanha”.

Quatro toneladas é muito, mas não é inédito. “Em Portugal, no início do ano, também fizemos uma grande apreensão de quase 3,5 toneladas de cocaína também numa embarcação, mas de outro tipo”, refere ainda.

O responsável da Polícia Judiciária reforça que “este tipo de fenómeno só se pode combater com a cooperação entre as autoridades de vários países. Isoladamente é impossível qualquer país fazê-lo”.