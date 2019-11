Espanha. Cocaína encontrada em submarino intercetado na Galiza avaliada em 100 milhões de euros

Segundo as autoridades espanholas, o submarino intercetado na Galiza no domingo, utilizado para tráfico de cocaína, é o primeiro do género a chegar à Europa. A dimensão da embarcação, de cerca de 20 metros, originou muitas dificuldades no resgate para terra, mas já foi feita uma contabilização da carga: a droga estava dividida em 152 pacotes, pesa em conjunto quase 4,5 toneladas e vale cerca de 100 milhões de euros.

Os números foram avançados por Javier Losada, delegado do Governo espanhol na Galiza, ao jornal “Faro de Vigo”, que relata também as dificuldades logísticas que desviaram o chamado “narcosubmarino” do destino que estava inicialmente programado, a Escola Naval Militar de Marín, que fica a cerca de 22 quilómetros do porto de Aldán, para onde foi içado.

O submarino será transportado esta quarta-feira à noite para a zona franca do porto de Bouzas, em Vigo, onde será alvo de uma análise forense. A operação deverá demorar cerca de três horas e é feita durante a madrugada para não provocar problemas de trânsito.