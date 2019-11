Papa no Japão. “Desde jovem senti estima por estas terras”

Minoria criativa

Os católicos no Japão são cerca de 0,5% da população, que na maioria é budista ou xintoísta, mas que na prática é altamente secularizada. Reconhecendo as dificuldades dos bispos a este respeito, Francisco diz que na sua situação “a palavra mais forte e clara que se pode oferecer é a de um testemunho humilde, diário, aberto ao diálogo com as outras tradições religiosas.”

Assim, espera o Papa, poderá ser possível fazer frente aos muitos problemas que a sociedade enfrenta, não obstante a paz e o bem estar económico que se vivem no país. “Estamos cientes da existência de vários flagelos que ameaçam a vida de algumas pessoas das vossas comunidades, por várias razões atingidas pela solidão, o desespero e o isolamento. O aumento do número de suicídios nas vossas cidades, bem como o bullying e várias formas de consumo estão a criar novos tipos de alienação e desorientamento espiritual. E como tudo isto atinge especialmente os jovens!”

Com poucos recursos e poucos sacerdotes, Francisco recomenda à Igreja japonesa que invista nas famílias. “Sei que a messe é tanta, e os operários são poucos. Por isso vos encorajo a buscar, desenvolver e fazer crescer uma missão capaz de envolver as famílias e promover uma formação capaz de atingir as pessoas onde quer que estejam, tendo sempre em conta a realidade: o ponto de partida para todo o apostolado situa-se no lugar onde se encontram as pessoas, com os seus hábitos e ocupações. Aí devemos alcançar a alma das cidades, dos lugares de trabalho, das universidades, para acompanhar com o Evangelho da compaixão e da misericórdia os fiéis que nos foram confiados.”

A visita do Papa ao Japão prossegue até terça-feira da próxima semana. No domingo há uma agenda preenchida, com visitas a Nagasáqui e a Hiroshima, onde o enfoque serão as armas nucleares. Segunda-feira o Papa encontra-se com vítimas do “triplo desastre” de 2011, quando um sismo foi seguido de um tsunami e um desastre num reator nuclear. Segue-se um encontro privado com o imperador Naruhito, que acaba de tomar posse e, antes do almoço, um encontro com jovens. Depois de comer o Papa celebra missa pública em Tóquio e depois tem encontros com o primeiro-ministro e autoridades cívicas.

O último dia da visita começa com uma missa privada com jesuítas e depois uma visita à universidade católica Sophia, onde fará um último discurso antes de seguir para o aeroporto e partir de volta para Roma.