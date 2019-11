Um mês a falar de ciência, educação e universo

Esta semana fazemos o balanço do mês da Ciência e da Educação e do “Encontro Ciência e Universo” da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que aconteceu no último sábado na Aula Magna em Lisboa. Os oradores foram cientistas de renome: o geneticista Adam Rutherford, o físico Michio Kaku, o físico Carlo Rovelli e a astrónoma Carolyn Porco, que dá nome a um asteroide.

Os convidados deste Da Capa à Contracapa são dois dos moderadores do encontro, a astrobióloga Zita Martins e o físico Vitor Cardoso.

Com este programa fechamos também o ciclo de três dedicados ao conhecimento (na era digital, nas grandes questões filosóficas e agora no pensamento científico).

Percebemos depois dos vários debates do encontro ciência e universo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que na área da genética, física ou astronomia, afinal a ciência está muito à frente da ficção científica. Neste momento, enquanto procuramos um planeta gémeo da terra, o novo “Santo Graal” da humanidade, há quem planeie colónias em Marte ou a digitalização dos nossos pais para poderem continuar a falar com os netos e bisnetos depois de morrerem. Num tempo muito acelerado, de fake news e de uma má democratização da ciência, são as fronteiras éticas e a entrada (ou não) da ciência no debate público e político que estão em causa.

