O Filósofo e Professor catedrático Desidério Murcho e Nuno Leitão, Diretor Pedagógico da Cooperativa de Ensino A Torre, respondem à pergunta o que é a “Filosofia Hoje”. Para que serve o pensamento, que grandes questões nos levam a pensar em conceitos como democracia ou ética, com que idade devem as nossas crianças começar a fazer perguntas filosóficas ou a exercitar a lógica. São algumas das questões que colocámos aos nossos convidados.



Porque do pensamento na era digital e das grandes questões que inquietam a humanidade ao conhecimento científico vão dois pulos, ou melhor dizendo, dois programas, as últimas duas edições deste "Da Capa à Contracapa" foram dedicadas ao pensamento e à sociedade, primeiro no digital e agora nas grandes questões filosóficas.

Na próxima semana, a fechar este ciclo, falamos de conhecimento científico e do universo, a partir do encontro organizado este sábado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos na Aula Magna em Lisboa. Da genética à astrofísica, reúnem-se neste encontro da Fundação cientistas de renome, que são também grandes comunicadores de Ciência: entre eles o geneticista Adam Rutherford, o físico que faz projecções sobre o futuro da humanidade Michio Kaku, o físico Carlo Rovelli ou a astrónoma Carolyn Porco, que dá nome a um asteróide.

As entradas estão esgotadas mas pode acompanhar todas as intervenções desta tarde online, através do site da fundação, em ffms.pt.