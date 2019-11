Encontro Nacional de Leigos é "uma ocasião para reforçar a identidade cristã"

O bispo de Santarém, D. José Traquina, diz que o Encontro Nacional de Leigos, marcado para sábado, pode constituir um momento "para os cristãos reforçarem a sua identidade cristã e a sua responsabilidade"

O V Encontro Nacional de Leigos vai decorrer no Centro de Exposições de Santarém, numa organização da Conferência Nacional de Apostolado de Leigos (CNAL) e subordinado ao tema “Prometo viver a vida em pleno e até ao fim”.

O tema é inspirado nas palavras proferidas por uma jovem holandesa judia, Etty Hillesum, que morreu em Aushwitz, durante a II Guerra Mundial. Etty assumiu o compromisso de “viver a vida em pleno e até ao fim”, quando sentia na pele a perseguição nazi. “Tem de haver alguém que viva tudo isto e dê testemunho de que Deus continua vivo, mesmo em tempos como este. E porque não hei-de ser eu essa testemunha?", escreveu nos seus diários.

Precisamente sobre este tema, o presidente da CNAL, João Cordovil Cardoso, diz que “a vida não é só aquela que estamos a palpar. A vida é um todo, é uma dedicação aos outros, é aquilo que nos é dado, é aquilo que temos à nossa volta”.

O bispo de Santarém admite que as expectativas à volta deste encontro "são grandes, quer para os cristãos que vêm de outras dioceses quer para a diocese de Santarém".

"Espero que seja um momento muito positivo para os cristãos reforçarem a sua identidade cristã e a sua responsabilidade que têm na Igreja, na família, na sociedade, no mundo em que se encontram”, diz, ainda, D. José Traquina, sublinhando qie “as duas coisas necessárias são reforçar a identidade do cristão e tomar conta dos desafios que o mundo lhe apresenta”.

O Encontro Nacional de Leigos vai ter debates durante a parte da manhã. A tarde vai ser preenchida com propostas “diferenciadas para os participantes” que vão ter disponível um “espaço de oração, sugestões culturais, reflexão, conversas e workshops”.

Os trabalhos terminam com uma missa pelas 18h45, na Igreja de Santa Clara, seguindo-se um jantar e, pelas 21h30, um concerto com Joana Espadinha, no Teatro Sá da Bandeira.