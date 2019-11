André Soares reencontra Bruno Lage com esperança de o surpreender

Aos 14 anos, André Soares iniciou uma aventura que muitos jovens sonham viver. Natural de Vieira do Minho, deixou o conforto da família e mudou-se para Lisboa para jogar no Benfica. O extremo, hoje com 29 anos, não fez carreira no clube, ao contrário de alguns treinadores que o orientaram nessa altura, casos de Bruno Lage e Alexandre Silva. No sábado, terá oportunidade de os reencontrar e tem a esperança de os surpreender. "“Temos de acreditar, se não formos nós quem vai acreditar? É só um jogo e as coisas podem cair para o nosso lado”, diz o extremo, depois de mais um treino pelo Vizela.

Sem uma impressão detalhada sobre Bruno Lage, que chegou ao Benfica sensivelmente na mesma altura que André, o jogador lembra que chegou "a fazer dois ou três jogos" com o atual treinador campeão nacional. "O meu treinador era o Alexandre Silva, que está na equipa técnica do Lage [como preparador físico]. Tive algum, pouco, contacto com o Bruno Lage, porque ele era treinador da camada acima, mas cheguei a fazer alguns jogos pelos juvenis A”, recorda. Oportunidade no Benfica

A relação com o Benfica terminou em 2011, após empréstimos a Carregado, Atlético e Servette, da Suíça, onde foi orientado por João Alves. André Soares admite que se fosse hoje, num Benfica com cultura de aproveitamento dos jovens da formação, as coisas poderiam ser diferentes, mas o extremo salvaguarda que teve a sua oportunidade. “Estive no Benfica, tive a minha oportunidade, mas não a consegui aproveitar. Mas penso que hoje os jovens têm mais condições para atingirem um nível superior”, observa o jogador que depois de terminar contrato com o Benfica passou por Marítimo B, Famalicão, Vilaverdense, Gil Vicente e Vizela.

O golo e o prémio