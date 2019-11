Vizela pede totalidade da receita ao Benfica. "Espero que seja nosso amigo"

Está tudo preparado, em Vizela, para receber o Benfica em clima de festa, num dia diferente na temporada do líder da Série A do Campeonato de Portugal. Antes disso, o presidente da SAD, Diogo Godinho, pisca o olho ao homólogo encarnado, Luís Filipe Vieira, para que ceda a parte da receita de bilheteira a que o Benfica tem direito.



"Espero que o Benfica seja nosso amigo, porque faz-nos falta, como é óbvio, e dava-nos muito jeito que eles cedessem essa receita", assume Diogo Godinho, em entrevista a Bola Branca.

Esperada casa cheia, 6.000 espectadores - já há poucos bilhetes disponíveis - para uma partida em que o Vizela quer tombar o gigante. Diogo Godinho tem as contas em dia e também conta poupar em incentivos. O prémio de jogo para o plantel do Vizela é o jogo em si:

"Acho que não há maior prémio do que jogar contra um grande. Eles sabem disso e estão todos entusiasmados, portanto não é necessário qualquer incentivo, basta dizer o nome de um dos grandes clubes como é o Benfica e eles já estão entusiasmados, não precisam de incentivo nenhum."

Um aviso e o orgulho da primeira vez



O objetivo do Vizela é subir à II Liga, esta temporada. A equipa está armada para atacar esse plano e em casa, esta época, conta por vitórias todos os jogos realizados. Um dos avisos para o Benfica: terá pela frente um adversário com a mesma cultura de vitória:

"Sabemos do poderio do Benfica, é obrigação do Benfica ganhar ao Vizela. Em todo o caso, nós entramos sempre para ganhar e este jogo não vai ser exceção."

Independentemente do desfecho, Diogo Godinho encara já este jogo com sentimento de vitória. O Vizela já recebeu grandes em Guimarães e em Moreira de Cónegos, mas esta é a primeira vez da sua história que abre a porta de sua casa a um dos grandes clube de Portugal.



"Não podia estar mais orgulhoso de receber um grande em nossa casa. Já seria um prémio jogar com o Benfica se fosse no Estádio da Luz, em casa a festa é muito maior", reconhece o presidente da SAD do Vizela.

Depois de ter eliminado Pedras Rubras, Fontinhas e Casa Pia, o Vizela recebe os campeões nacionais para a Taça de Portugal. Festa com casa cheia garantida, no sábado. A corrida ao bilhete faz-se ao "sprint": estarão 6.000 nas bancadas.